В Москве провели информационные встречи с трудовыми мигрантами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 24 по 26 ноября в Москве провели мероприятия для иностранных работников с участием юристов, представителей институтов гражданского общества, адвокатского сообщества и духовенства, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Встречи были организованы департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции. Они имели задачи в решении актуальных проблем адаптации трудовых мигрантов в городе, информировании приезжих о правилах нахождения на территории РФ, их правах и обязанностях во время осуществления трудовой деятельности в столице, а также о других аспектах действующего законодательства страны.

Кроме того, мигрантам рассказали об обычаях и традициях, а также нужных документах для проживания и осуществления трудовой деятельности. В ходе мероприятия каждый мог задать интересующий его вопрос экспертам.

С иностранцами отдельно также были обсуждены вопросы порядка пребывания на территории государства, профилактики правонарушений, недопущения конфликтов, в частности на этнической почве.

Представители гражданского общества и духовенства в рамках бесед уточнили для мигрантов важность уважения законов и правил поведения в России.

Помимо этого, иностранцам раздавались буклеты и листовки, в которых есть необходимая информация о правилах постановки на учет, получении патента, правах и обязанностях мигранта и другие данные.

Учитывая неустойчивую эпидемиологическую ситуацию, специалисты проводили встречи в автобусах, следующих по маршруту № "МЦ1" от метро "Лесопарковая" до многофункционального миграционного центра столицы.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в Москве для сокращения числа мигрантов на стройках потребуются новые программы подготовки кадров. Он пояснил, что для обновления учебных программ будут проанализированы лучшие практики зарубежных стран – Швеции, Великобритании, США, Канады, Австралии.