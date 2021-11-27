Бочкарев: новые программы подготовки кадров позволят сократить число мигрантов на стройках

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В Москве для сокращения числа мигрантов на стройках потребуются новые программы подготовки кадров, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Мэром Москвы была поставлена задача по сокращению количества иностранной рабочей силы на строительных объектах столицы. Эта программа требует большого количества мероприятий. Вопрос стоит в кардинальном изменении темпов, уровня и производительности труда на строительных объектах", – отметил Бочкарев.

Он пояснил, что для обновления учебных программ будут проанализированы лучшие практики зарубежных стран – Швеции, Великобритании, США, Канады, Австралии.

"Нам нужно кардинально повысить уровень организационных работ на площадках. Мы приступили к выполнению плана, это большая масштабная задача. Процесс разработки программ, подготовки преподавателей, учебных центров занимает два-три года", – сказал Бочкарев, добавив, что на этом этапе можно будет говорить о возможности быстрой замены мигрантов.

По его словам, доля мигрантов на стройплощадках Москвы составляет 20-60% в зависимости от объекта. Всего, по словам Бочкарева, на строительных площадках города задействовано порядка 300-400 тысяч человек.

Ранее Сергей Собянин заявил, что количество мигрантов, работающих на стройках домов в рамках программы реновации в Москве, необходимо уменьшить. Также градоначальник порекомендовал подрядчикам наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства.

По словам мэра, за последние годы количество мигрантов на столичных стройках уменьшилось более чем в два раза, однако объемы жилищного строительства в городе с 2016 года увеличились почти вдвое. Он отметил, что столичные власти реализуют политику замещения мигрантов в городских проектах, поскольку российские специалисты обладают более высоким уровнем квалификации.