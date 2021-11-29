В Москве выявили 3 434 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за прошедшие сутки выявили 3 434 новых случая коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие 24 часа госпитализировали 747 человек, на ИВЛ находится 601 пациент.

"В городе выздоровели еще 3 703 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 768 538", – говорится в сообщении.

От последствий коронавируса за сутки скончались 93 человека.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией коронавируса необходима вакцинация.

В России за минувшие сутки подтвердили 33 860 новых случаев коронавируса. В 2 562 случаях болезнь протекала без клинических проявлений. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 604 233 случая коронавируса. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, на Алтае, в Москве, Тыве, Чукотском автономной округе.