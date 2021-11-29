Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 29 ноября, в Москве ожидается дождливая пасмурная погода и температура воздуха до +5 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура в столице – +3...+5, а в Подмосковье – +1...+6", – заявил он.

По словам Синенкова, в городе будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление значительно ниже нормы – 729 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что в последние дни ноября в столице ожидается потепление. Эксперт оценил превышение климатической нормы в 5–7 градусов.

При этом в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение актуально с 09:00 понедельника, 29 ноября, до 09:00 среды. По ожиданиям синоптиков, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.