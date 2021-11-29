Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный ветер прогнозируется в столичном регионе. Об этом предупреждают специалисты Гидрометцентра России.

Как сообщается на сайте метеорологического ведомства, в столице и области объявлен желтый уровень погодной опасности.

"Желтый – погода потенциально опасна", – отмечается в заявлении.

Предупреждение актуально с 09:00 понедельника, 29 ноября, до 09:00 среды. По ожиданиям синоптиков, порывы ветра способны достигать 20 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что в последние дни ноября в столице ожидается потепление. Эксперт оценил превышение климатической нормы в 5–7 градусов.