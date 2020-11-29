Биолог рассказала о странном последствии COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о странном последствии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Как заявила Баранова в эфире на YouTube, согласно статье американского журнала, в США фиксируется спад рождаемости. Биолог данную тенденцию посчитал странной. Она отметила, что снижение рождаемости в стране заметно уже в данный момент.
"У нас в октябре-ноябре уже наблюдался спад рождаемости по сравнению с предыдущим годом – примерно на десять-пятнадцать процентов. <…> Люди, как только услышали про плохую ситуацию в Китае, сразу же решили – все, детей рожать не будем", – высказала мнение Баранова.
Специалист предположила, что спад рождаемости в США может быть связан с пандемией коронавируса COVID-19.
"У нас коронавирусная эпидемия, про рождаемость забыли и вообще не сообщают об этом. Или люди дома рожают, а ребенка через месяц регистрируют", – предположила Баранова.
Биолог напомнила, что в начале пандемии появлялись прогнозы о возможном росте рождаемости. Эксперты связывали это с введением ограничительных мер.
"На самом деле такого нет. Мы уже четко видим, что у нас спад рождаемости наблюдается, а вовсе не наоборот", – опровергла Баранова.
Ранее пульмонолог перечислила, в каких случаях COVID-19 нельзя лечить дома. Специалист советовала не пренебрегать обследованием легких.
За последние сутки в России выявлено 27 100 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 7 320 случаев заражения.
В Москве за сутки выявлено 7 320 новых случаев коронавируса
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