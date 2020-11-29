МЧС предупредило о тумане и гололедице в Подмосковье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Туман и гололедица прогнозируются в Подмосковье. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как передает Агентство "Москва", погодная опасность сохранится до 10:00 29 ноября.

"Местами по Московской области ожидается туман с видимостью 200-700 метров, местами гололедица", – отметили в ведомстве.

В МЧС попросили неукоснительно соблюдать правила безопасности в связи с непогодой.

Ранее об образовании тумана и гололедицы предупредили жителей Москвы. Пешеходам посоветовали обозначать себя светоотражающими элементами на одежде.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил сроки прихода похолодания в центральную Россию. Отмечалось, что температура вернется в пределы климатической нормы.