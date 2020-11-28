Москвичей предупредили о сильном тумане и гололедице до утра воскресенья

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный туман и гололедица прогнозируются в столице с сохранением до утра воскресенья. Об этом заявили представители городского главка МЧС на официальном сайте.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, местами в Москве в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 10 часов утра 29 ноября по городу ожидается туман с видимостью 200-700 метров, местами гололедица", – следует из сообщения экстренного ведомства.

В МЧС посоветовали столичным автомобилистам соблюдать осторожность на дорогах. Рекомендуется снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию между машинами. Еще предупредили, что при ухудшившейся видимости не надо совершать резких маневров.

Пешеходам МЧС советует при движении по краю проезжей части обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Ранее Роман Вильфанд предупредил россиян о погодных аномалиях в ряде регионов РФ. В частности, в Красноярском крае и Якутии прогнозируется отклонение от нормы до 25 градусов.