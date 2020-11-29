Московские родители рассказали, на что хотят потратить свободное время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты сервиса экспресс-доставки "Самокат" провели исследование и выяснили, на что столичные родители хотели бы потратить 15 минут свободного времени. Результаты опроса есть в распоряжении Москвы 24.

Исследование было проведено в канун Международного дня матери, который в 2020 году в России отмечают 29 ноября. В опросе поучаствовали почти полторы тысячи родителей с детьми в возрасте до трех лет.

Среди опрошенных мам и пап сервисами доставки еды 2–3 раза в неделю пользуются 36% жителей столицы. Ежедневно к таким услугам обращается каждый седьмой опрошенный.





пресс-служба сервиса "Самокат" Но молодые родители также хотели бы делегировать и другие бытовые задачи, например уборку (36%), приготовление еды (29%) и глажку (18%). Свободные 15 минут родители мечтают посвятить отдыху: поспать (18%) или просто полежать без дела (10%).

Кроме того, специалисты сервиса проанализировали свыше 850 тысяч заказов на товары для детей, поступившие за последние три месяца. Учитывая средний чек таких покупок, они в том числе выяснили, жители каких столичных районов больше и меньше всего тратят на своего ребенка.

"Оказалось, что больше всего на малышей тратят жители Пресненского (360 рублей) и Даниловского районов (290 рублей), а меньше всего – жители Перова (205 рублей) и Черемушек (217 рублей). При этом участники опроса отметили, что чаще всего не обращают внимания на стоимость и в первую очередь интересуются составом продуктов питания для детей. Этикетки продуктов изучают 41% родителей", – отмечается в исследовании.

Ранее сервис провел опрос, в каком возрасте москвичи приготовили свое первое блюдо и каким оно было. Чаще всего горожане называли яичницу. Кроме того, они рассказали, кто учил их готовить.