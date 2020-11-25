Москвичи рассказали, в каком возрасте приготовили свое первое блюдо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Треть жителей столицы начали готовить еще в начальных классах школы – в возрасте 8–10 лет. Таковы результаты опроса сервиса экспресс-доставки "Самокат", которые есть в распоряжении Москвы 24. Первый кулинарный опыт в таком возрасте получили 32% респондентов. Жители города также рассказали, каким было их первое блюдо и с какими трудностями сталкиваются на кухне.
Выяснилось, что до 7 лет начали готовить 23% москвичей, и только у 3% опрошенных первый кулинарный опыт случился в 19 лет и старше.
Чаще всего москвичи говорили, что готовить их научила мама. Так ответили 37% респондентов. Четверть опрошенных учились кулинарии самостоятельно методом проб и ошибок, а каждый пятый экспериментировал с рецептами из интернета.
"Большая часть опрошенных ответственно подходит к процессу готовки: 53% делают это строго по рецепту и красиво сервируют блюдо. Каждый четвертый участник исследования признался, что сумеет приготовить даже самое сложное блюдо. В то же время большинство (63%) все-таки готовит обычные блюда, не требующие особых навыков", – говорится в результатах опроса.
Рассказали москвичи и о казусах, которые происходят во время приготовления блюд. Так, 16% опрошенных недосаливают еду, а 6%, наоборот, пересаливают или добавляют слишком много перца и специй. Столько же опрошенных признались, что забывают про поставленную на плиту или в духовку еду. А 5% респондентов были в ситуации, когда для приготовления блюда не хватает какого-либо ингредиента.
Треть участников опроса рассказали, что делят обязанности по приготовлению еды с партнером или другими членами семьи. При этом 15% респондентов указали, что вынуждены готовить не только для себя, но и для других.
"Большинство москвичей (62%) уверены, что готовить простые блюда должен уметь каждый человек вне зависимости от пола и гендера. 31% считают, что приготовление еды – необязательный навык, так как можно заказать уже готовые блюда", – добавили в пресс-службе сервиса. В опросе приняли участие 1 467 жителей Москвы.
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