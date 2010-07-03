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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал супругов спать раздельно для предотвращения разводов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Надо чуть-чуть раздельно жить. Ведь большинство ваших родителей спят в одной койке. Если муж с женой спят в одной кровати – это путь к развалу семьи", – заявил Жириновский.

Политик посоветовал супругам периодически ночевать в разных кроватях. По его словам, это поможет сохранить отношения и избежать угасания чувств.

Лидер партии ЛДПР также выразил мнение, что насилие в семье происходит из-за того, что мужчины отказывают своим женам в близости после трудного рабочего дня. По его словам, после отказа женщины проявляют свою активность, что выводит мужчин из себя и начинаются "злость, раздражение, оскорбления".

"Почему мужчина часто идет на жесткое насилие в семье? Для него это гражданская война. Он не успел побывать в Афганистане и где-то еще. И он наносит удар, который нельзя наносить. Но это срабатывает тело уже, он же не может перевязать себе мышцы и говорить. Они уже много лет говорили, теперь пошла физическая разборка", – сказал Жириновский.

Он добавил, что каждая женщина должна понимать, что у мужчины стоит на первом месте работа. Он пояснил, что большинство мужчин после работы испытывают чувство усталости и готовы только "лечь на диван и смотреть телевизор, и все, спать". При этом он не стал оспаривать и тяжесть домашней работы, однако в этом случае он посоветовал прибегнуть к помощи специальных компаний по уборке.

"Это очень тяжело. Тяжела и домашняя работа: гладить, стирать, убирать. Но сейчас полно клининговых компаний, если деньги есть у людей, то они хорошо живут", – заключил депутат.

Ранее психолог Ольга Копылова назвала "вредные привычки", которые мешают браку. По ее словам, первая из таких привычек – желание женщины все делать самостоятельно, не дожидаясь помощи мужчины.

Специалисты называют такое поведение болезнью "я сама". Эксперт посоветовала женщинам иногда быть "слабыми", доверять своему супругу и чаще говорить по душам.

