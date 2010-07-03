Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:00

Психологи назвали причину неудач в личной жизни

наука общество за рубежом

13:00

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/inesbazdar

Канадские психологи назвали причины неудач в личной жизни, сообщает ИА "НСН". Как выяснили исследователи, зачастую люди выбирают новых возлюбленных, которые по характеру похожи на бывших партнеров. Выводы ученых были опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

В рамках исследования психологи из Канады интересовались, как часто люди делают выводы после болезненного расставания и пытаются избежать подобных ошибок в будущем.

В эксперименте, который проходил в течение девяти лет, участвовали более 330 добровольцев. Каждый из участников ежегодно передавал ученым информацию о личной жизни с подробным описанием своих избранников. Проанализировав полученные данные, специалисты заметили, что во многих случаях черты характера экс-партеров проявлялись и в новых возлюбленных.

Ранее психолог назвала привычки, которые мешают браку. По ее словам, первая из таких привычек – желание женщины все делать самостоятельно, не дожидаясь помощи мужчины. Специалисты называют такое поведение болезнью "я сама". Эксперт посоветовала женщинам иногда быть "слабыми", доверять своему супругу и чаще говорить по душам.

Читайте также

наука общество за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика