Психологи назвали причину неудач в личной жизни

Канадские психологи назвали причины неудач в личной жизни, сообщает ИА "НСН". Как выяснили исследователи, зачастую люди выбирают новых возлюбленных, которые по характеру похожи на бывших партнеров. Выводы ученых были опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.
В рамках исследования психологи из Канады интересовались, как часто люди делают выводы после болезненного расставания и пытаются избежать подобных ошибок в будущем.
В эксперименте, который проходил в течение девяти лет, участвовали более 330 добровольцев. Каждый из участников ежегодно передавал ученым информацию о личной жизни с подробным описанием своих избранников. Проанализировав полученные данные, специалисты заметили, что во многих случаях черты характера экс-партеров проявлялись и в новых возлюбленных.
Ранее психолог назвала привычки, которые мешают браку. По ее словам, первая из таких привычек – желание женщины все делать самостоятельно, не дожидаясь помощи мужчины. Специалисты называют такое поведение болезнью "я сама". Эксперт посоветовала женщинам иногда быть "слабыми", доверять своему супругу и чаще говорить по душам.
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