Психологи объяснили любовь к ностальгии

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Ностальгия не является положительной эмоцией, которая может поднять настроение. К такому выводу пришли специалисты из Университета Южной Калифорнии, сообщает "Вечерняя Москва".

По мнению психологов, ностальгировать любят те, кто не удовлетворен текущей жизнью.

Ученые провели эксперимент, участников которого попросили вспомнить событие из прошлого. Предполагалось, что добровольцы вспомнят приятные времена.

Анализируя полученные результаты, психологи установили, что ностальгия – это смешанная эмоция, но в повседневной жизни она определенно отрицательна. Дело в том, что после "сеанса ностальгии" человек вновь возвращается в реальность, которая его не устраивает. Это приводит к возникновению смешанных и негативных эмоций.

Ранее ученые предупредили любителей чая и кофе о смертельной опасности. Они выяснили, что слишком частое употребление этих напитков вызывает риск развития онкологии.