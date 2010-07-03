Психологи усомнились в связи между наличием семьи и продолжительностью жизни

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Ученые сообщили, что может продлить годы жизни человека. Она отметила, что продлевать жизнь может уход за потомством. К такому выводу пришли исследователи из британского Университета Шеффилда. Об этом сообщает ИА "НСН".

Зоологи взяли за основу длину теломеров – концевых участков хромосом, защищающих генетический материал от повреждений во время деления клеток. Величина теломеров напрямую связана с продолжительностью жизни. Чем длиннее теломеры, тем длиннее жизнь.

По результатам исследований ученые заявили, что самки птиц, которым в качестве помощи другие самки высиживали яйца и помогали кормить птенцов, и следили за их безопасностью, имеют теломеры с более медленным режимом укорачивания. Умирали гораздо раньше те самки птиц, которые не получали такой помощи.

"Если мужчина и женщина вдвоем воспитывают детей, это хорошо и для женщины, и для семьи. То, что мужчина будет жить дольше, вопрос спорный. Продолжительность жизни мужчин определяется другими факторами: стрессами на работе, возлияниями, нежеланием делиться своими проблемами с психологами. Соответственно, больший уровень инсультов, инфарктов. Так что семья здесь не на первом плане", – сказала семейный психолог Светлана Бояринова.

Она уточнила, что если у мужчины хорошая крепкая семья, женщина может снять часть мужского напряжения, а это, в свою очередь, подарит мужчине долгие годы жизни. При этом психолог не нашла связи между количеством детей и продолжительностью жизни.