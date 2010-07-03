Психолог назвала привычки, которые мешают браку

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Психолог Ольга Копылова назвала "вредные привычки", которые могут стать причиной неудачных отношений, передает "Дни.ру".

По ее словам, первая из них – желание женщины все делать самостоятельно, не дожидаясь помощи мужчины. Эксперт назвала это болезнью под названием "я сама". Она отметила, что подобно вирусу, "я сама" переходит от матерей к дочерям, а те, в свою очередь, передают эту схему поведения своим детям.

Копылова считает, что с такой женщиной мужчина никогда не будет счастлив, потому что сильная половина человечества нуждается, чтобы в них верили, и тогда они смогут сохранить свою мужественность.

"Сначала он будет возмущаться и протестовать, ведь его силу не признают. Потом он почувствует себя беспомощным и ущербным. А в итоге попросту откажется от каких-либо попыток отстоять свои права. Он смирится, осознает выгоду своего положения и привыкнет жить на правах бездельника", – отметила Копылова.

Она советует женщинам проанализировать свое поведение. По ее словам, мужчина должен чувствовать себя самым сильным, умным и успешным, поэтому не стоит подрывать его веру в себя. Она рекомендует поддерживать мужчин, ненавязчиво их хвалить за победы и позволить проявить инициативу.

Психолог подчеркнула, что ни в коем случае нельзя высмеивать своего мужчину перед другими людьми. По ее мнению, поступая так, женщины пытаются избавиться от накопившегося раздражения и даже поднять свою самооценку. Но это может им стоить семейного счастья, говорит врач.

Также психолог советует не пытаться постоянно контролировать мужчину, поскольку те, кто привыкли держать любую ситуацию под контролем, находятся в постоянном напряжении. "Но истинное наслаждение невозможно без расслабления", – уверена Копылова.

Кроме того, мужчине становится скучно с вечно все контролирующей женщиной, и он начинает поглядывать "налево". В связи с этим она рекомендует позволить мужчине самостоятельно решать, что ему надевать и чем питаться. К тому же, говорит психолог, у мужчины уже есть мама, которая поможет избавиться от вредных привычек и плохой компании, ему нужна жена – подруга, помощница, спутница, с которой никогда не скучно.

Копылова также советует не таить обиды на мужа, скрывать недовольство за напряженной тишиной, демонстративным пренебрежением или односложными ответами. В то же время стоит помнить, что иногда, чтобы сгладить конфликт или ссору, лучше промолчать. Нужно интуитивно чувствовать, когда это уместно, а когда – нет.

Психолог предлагает супругам как можно чаще говорить по душам, проговаривать свои чувства и научиться слушать партнера. При этом важно, чтобы обсуждение не перерастало в новую ссору. Для этого нужно заранее договориться вести диалог спокойно.

Одной из причин семейных конфликтов психолог называет отказ женщины от интимной близости, прикрываемой головной болью. По ее словам, существует много способов вернуть страсть в отношения, которые обязательно сработают, если оба партнера приложат некоторые усилия. Парам следует подумать, чего им не хватает, чтобы захотеть близости. Эксперт советует остаться наедине, не говорить о делах и проблемах – только о своей любви. Это поможет заново почувствовать своего партнера, оживит чувства и даст новый толчок к развитию отношений, уверяет Копылова.