В Москве начался международный форум "Диалог о фейках 3.0"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Представители более 80 стран стали участниками форума "Диалог о фейках 3.0" в Москве. Об этом в рамках официального открытия рассказал генеральный директор АНО "Диалог регионы", президент Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак.

"Как бы это пафосно ни звучало, мне кажется, наша глобальная задача – это, по сути, защитить миллионы и миллиарды людей от той дезинформации, которую они получают и которая влияет на их жизнь", – отметил он.

Форум проходит под эгидой ЮНЕСКО и стал единственным из мероприятий РФ, которое включено в календарь Глобальной недели медиа- и информационной грамотности.

В рамках форума специалисты обсудят противодействие недостоверной информации на международном уровне. В программе ожидаются круглые столы, образовательные сессии по ключевым вызовам эпохи дезинформации и другое.

В "Диалоге о фейках 3.0" участвуют ведущие специалисты в сфере фактчекинга, представители госведомств и международных организаций, науки, технологий, СМИ и студенты профильных направлений.

