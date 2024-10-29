В центре "Профессии будущего" пройдет фестиваль вакансий в сфере гостеприимства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре "Профессии будущего" пройдет фестиваль "Карьера 5 звезд", на котором участникам предложат пообщаться с работодателями из индустрии гостиничного бизнеса и пройти собеседования. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Москву с каждым годом посещают все больше туристов, гостиничный бизнес развивается очень активно. Фестиваль – отличная возможность для работодателей отрасли подобрать для себя лучшие кадры, а для соискателей – построить карьеру в самых известных и престижных отелях города", – рассказал директор службы занятости населения Москвы и руководитель центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

По его словам, на мероприятии будут представлены вакансии и для тех, кто хочет начать работу в гостиничном бизнесе, и для опытных специалистов. Тарасов уточнил, что всем гостям предложат получить консультацию карьерных наставников и выбрать одну из 75 коротких программ обучения.

На фестивале пройдут собеседования, которые будут проводить представители ведущих столичных предприятий гостиничного бизнеса. Кроме того, участники смогут провести индивидуальные консультации с карьерными наставниками центра. Среди предлагаемых вакансий – позиции менеджера по работе с гостями, горничной, официанта, бармена и других специалистов.

Мероприятие пройдет 30 октября с 15:00 до 17:00 по адресу улица Щепкина, дом 38, строение 1. Для участия в фестивале необходима регистрация.

Ранее более 150 студентов ведущих отраслевых вузов и колледжей России прошли практику на производственной площадке Московского НПЗ.

Участие в практике приняли учащиеся МГУ имени Ломоносова, РХТУ имени Менделеева, МЭИ, Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 (26 КАДР) и других учебных заведений. Для студентов было предусмотрено практическое знакомство с технологиями переработки нефти, экологической безопасностью и карьерными возможностями.

