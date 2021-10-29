В РФ выявили 5 случаев заражения вариантом коронавируса AY.4.2

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Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что в России, помимо трех ранее известных случаев заражения вариантом "Дельта"-штамма коронавируса AY.4.2, еще два обнаружили в Татарстане. Об этом сообщает РИА Новости.

"На настоящий момент в РФ выявлены 5 изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма "Дельта" AY.4.2 и имеющих все значимые генетические отличия. Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а еще два получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы", – рассказал специалист.

Хафизов добавил, что институты Роспотребнадзора и других ведомств постоянно наблюдают за изменчивостью патогена, чтобы выявить как известные, так и возможные новые геноварианты вируса.

Ранее главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков сообщил, что обнаруженный в Великобритании подвид штамма "Дельта" АY.4.2 не будет легче переноситься заболевшими, заражаемость у него выше.