В Госдуме отреагировали на претензии к ИА "Панорама"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает, что авторы сатирического издания ИА "Панорама" затрагивают темы, несовместимые с юмором. Он добавил, что не разделяет их политику, сообщает "Газета.ру".

"Любой юмор уместен там, где это не влечет за собой каких-то негативных последствий. Есть вещи, с которыми этого делать нельзя. К примеру, если речь идет о жизни и смерти людей. На сайте "Панорамы" говорится, что все их новости несерьезные, но при дальнейшем распространении не все это понимают", – пояснил парламентарий.

Хинштейн считает, что из-за новости о подорожании проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга среди людей могла возникнуть паника, что привело бы к негативным последствиям.

"В условиях очень непростой ситуации, связанной с пандемией, когда люди находятся на грани отчаяния, создавать такие фейковые инфоповоды очень опасно и просто недопустимо. Но окончательное решение остается за правоприменителями", – добавил депутат.

Ранее "Панорама" выпустила новость, что глава Петербурга подписал постановление об увеличении стоимости проезда на нерабочей неделе. По данным издания, цену проезда в метро увеличили в 10 раз, а в наземном транспорте – в 5 раз. Городской комитет по транспорту опроверг данную информацию и сообщил, что стоимость проезда в нерабочие дни не изменится.