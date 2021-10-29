Повесивший свой портрет в "Эрмитаже" блогер извинился перед музеем

Фото: instagram.com/smorodin.kir

Петербургский блогер Кирилл Смородин извинился за то, что повесил свой стилизованный портрет в Военной галерее 1812 года в "Эрмитаже".

В знак сожаления он предложил государственному музею свою помощь в виде волонтера.

"Я приношу публичные извинения всем сотрудникам музея "Эрмитаж" за свою неудачную шутку… Также я написал большое письмо директору "Эрмитажа" Михаилу Борисовичу Пиотровскому с извинениями и объяснениями ситуации", – сообщил блогер в своем Instagram.

В пресс-службе "Эрмитажа" не стали комментировать ситуацию.

Ранее государственный музей "Эрмитаж" обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия блогера на предмет нарушения российского законодательства, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества.

Смородин стилизовал свой портрет под фото участника Отечественной войны 1812 года и повесил "картину" на стену музея. Фотографию со своим портретом в "Эрмитаже" блогер выложил в Instagram.