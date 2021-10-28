Юрист объяснил, какое наказание грозит повесившему свой портрет в Эрмитаже блогеру

Фото: instagram.com/smorodin.kir

Юрист Мария Ярмуш рассказала Москве 24, что блогера, который повесил свой портрет в Государственном Эрмитаже, могут привлечь к административной ответственности.

Государственный музей Эрмитаж обратился в прокуратуру с требованием проверить на предмет нарушения закона шутку Кирилла Смородина. Блогер опубликовал в своем Instagram фотографии, на которых запечатлены посетители музея, разглядывающие его портрет. Картину молодой человек стилизовал под портрет участника Отечественной войны 1812 года и приклеил на одну из стен Зимнего дворца. Изображение заметил смотритель, после чего тут же снял.

Сам блогер от комментариев по поводу инцидента отказался, назвав произошедшее "безобидной шуткой".

"Очень напрягает, что в последнее время этот закон об оскорблении чувств используют направо и налево без действительных оснований. Из-за того, что этот закон может быть истолкован по-разному и применять его можно совершенно по своему субъективному представлению. Там четких критериев нет", – сказала Ярмуш.





Мария Ярмуш юрист С моей точки зрения, в этом поступке может быть только административная ответственность за мелкое хулиганство... За такое правонарушение небольшой штраф. Естественно, этот портрет конфискуют.

Вместе с тем, по мнению специалиста, молодого человека могут оштрафовать за порчу имущества, если он испортил стену в момент, когда вешал свой портрет.

Ранее полиция организовала проверку по факту публикации в Сети видеозаписи с блогершей, оголяющей грудь на фоне храма Василия Блаженного. Ролик, на котором запечатлена девушка, обнажившаяся на фоне храма в центре Москвы, появился в Сети 20 октября.

