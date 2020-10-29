Эксперт рассказал, как ухаживать за ювелирными украшениями

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Эксперт по ювелирным изделиям, основатель ювелирного бренда Максим Ломоносов рассказал, как правильно ухаживать за украшениями. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Для того чтобы украшения из золота сохранились в первозданном виде как можно дольше, их не стоит носить там, где есть резкие перепады температур: в бане, на катке, заявил специалист. Аксессуары из желтого металла рекомендуется снимать перед уборкой, купанием и тренировкой. Золото необходимо беречь от воздействия косметических средств, парфюма, пыли и солнечного света. Украшения лучше хранить в шкатулках, а после каждого выхода в свет протирать материалом из замши, фланели или микрофибры, посоветовал эксперт.

По словам Ломоносова, серебро не терпит влаги, поэтому украшения из этого металла не стоит хранить в ванной. Также им лучше не контактировать с определенными продуктами питания: луком, яичным желтком, поваренной солью, так как они могут потемнеть. Черный налет может появиться и при определенных заболеваниях владельца. Избавиться от него поможет специальная салфетка. Хранить украшения из серебра необходимо в футляре, обитом мягкой тканью, добавил эксперт.

Украшения из ювелирной керамики стоит протирать влажной салфеткой каждый раз после носки, а после сушить на тряпочке из микрофибры, порекомендовал Ломоносов. По его мнению, данный вид аксессуаров не терпит соседства с другими украшениями, поэтому хранить их необходимо в отдельных ячейках. Также их стоит беречь от воздействия высоких температур, уточнил он.

"Нельзя чистить и полировать, как золото и серебро. Перед использованием косметических средств изделия из керамики нужно снимать. Если украшение все же потеряло свой красивый глянцевый блеск, стоит обратиться к профессиональному ювелиру", – рассказал Ломоносов.

Также отмечается, что украшения из платины прослужат очень долго из-за плотной молекулярной структуры. О повреждении материала могут свидетельствовать небольшой налет и потеря блеска, подчеркнул специалист. Устранить дефекты помогут в ювелирной мастерской, где платину можно будет покрыть слоем защиты из родия.

По словам специалиста, в настоящее время особой популярностью пользуются карбоновые украшения. Этот материал является легким, прочным, а также красивым. Ухаживать за ним стоит, как за золотом и серебром. Если же в украшении есть драгоценный камень, то при уходе стоит опираться на него.

При этом бриллианты являются неприхотливыми камнями. Их необходимо лишь периодически отдавать на чистку профессионалам, заявил Ломоносов. Жемчуг, по его словам, лучше оберегать от влаги, рубины и сапфиры – от солнечного света.

"Очень чувствительны изумруды, с такими украшениями нужно быть предельно осторожным. Топазы плохо реагируют на контакты с солями. Опалы не любят косметику и парфюм, теряют цвет из-за сухого воздуха. Их стоит хранить в особом микроклимате, но перебарщивать с влагой тоже нельзя", – поделился Ломоносов.

Он заключил, что все перечисленные камни не стоит тереть губками, щетками и промывать мыльной водой.

Ранее специалист порекомендовала хранить ювелирные изделия в специальной шкатулке, чтобы изолировать их от воздействия света. По словам эксперта, некоторые камни могут потускнеть.

