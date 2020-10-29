В Москве открыли горячую линию для людей с нарушениями слуха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Горячую линию для приема заявок от людей с нарушениями слуха открыли в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, городские власти стремятся предоставить всем жителям максимум возможностей и услуг.

"Уже сейчас заработала горячая линия для москвичей с нарушением слуха. Теперь они благодаря новым неголосовым сервисам смогут быстро и качественно получить конкретные социальные услуги", – заявила представитель мэрии.

На горячей линии будут работать операторы с навыками сурдоперевода. Специалистов подготовят на базе Московского государственного лингвистического университета.

Помимо этой возможности, в Москве открыты неголосовые каналы в мессенджере WhatsApp по телефону +7 (926) 870-44-44. Помощь также можно получить через Telegram-чат GovoriRukami. Еще письменные запросы и видеообращения принимают на электронной почте GovoriRukami@mos.ru.

Ранее стало известно, что за последний год жители столицы стали активнее пользоваться приложением "Госуслуги Москвы". В сервисе зарегистрировался почти 1 миллион человек.

