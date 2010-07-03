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Общество

15:15

В Госдуму внесли законопроект о покупке автомобилей на маткапитал

общество

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

Законопроект, позволяющий многодетным семьям покупать автомобили российского производства стоимостью до одного миллиона рублей на средства материнского капитала, внесли на рассмотрение в Госдуму.

По мнению авторов инициативы, закрепление такого права в законодательстве позволит обеспечить "единообразие нормативного регулирования на всей территории России" и повысить социальную защищенность многодетных семей.

Проблему контроля целевого расходования материнского капитала предлагается решить за счет постановки машины на регистрацию, а также проведения ежегодного технического осмотра в течение трех лет после покупки автомобиля.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству распространить действие материнского капитала на оплату услуг по подключению жилых домов к коммуникациям.

Кабмину необходимо изучить вопрос и определить, можно ли направлять средства материнского капитала на газификацию домов, подключение к централизованным системам водоснабжения. Кроме того, планируется оценить перспективы водоотведения или прокладки автономных систем.

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