Эксперт оценил инициативу сокращения списка моногородов

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Генеральный директор некоммерческой организации "Институт экономики города" Александр Пузанов прокомментировал Москве 24 инициативу Государственной думы сократить число моногородов вдвое. По мнению эксперта, новая система мер "нужная", поскольку Фонд поддержки моногородов "не успевает работать со всеми". Пузанов отметил, что в результате перемен будет два последствия.

"У тех, кто останется в списке, увеличивается вероятность того, что именно они получат поддержку из Фонда развития моногородов. Второе – в городах могут сформироваться режимы территорий опережающего социально-экономического развития – ТОСЭРы", – объяснил Пузанов.

По словам эксперта, прежние меры поддержки работали не так эффективно, как могли бы.





Александр Пузанов генеральный директор некоммерческой организации "Институт экономики города" Скорее они были направлены на решение краткосрочных проблем моногородов: восстановление производства, предприятий, создание рабочих мест без концентрации на том, что это должны быть новые высокопроизводительные рабочие места. Меры не были направлены на вывод моногородов из состояния монозависимости.

Эксперт считает, что трудно предсказать, какие города останутся в списке. Например, предыдущий перечень, по словам Пузанова, был разделен на три категории: города с тяжелым положением, со средним и с благоприятным.





Александр Пузанов генеральный директор некоммерческой организации "Институт экономики города" Скорее всего, моногорода с относительно благоприятной экономической ситуацией из этого списка исключат, или, наоборот: города с сильными лоббистскими способностями добьются сохранения в списке. Трудно предсказать.



"Дальше все будет зависеть от того, что конкретно напишут в новой версии государственной программы. Надеюсь, что новая система мер будет более эффективной, вот что сейчас можно сказать", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что число моногородов в России может сократиться почти в два раза – с 321 до 170.

Эксперты Счетной палаты считают, что меры по поддержке моногородов не привели к их устойчивому развитию и не улучшили условия жизни людей. Новая программа развития моногородов будет содержать пункт с актуальными критериями, по которым города получат свой статус.

При этом депутаты считают, что оставлять без поддержки исключенные населенные пункты тоже нельзя. За три года им планировалось выделить более 18 миллиардов рублей, однако правительственная комиссия не одобрила такую идею. Этот вопрос будет рассмотрен в очередном бюджетном цикле.

В Минэкономразвития отметили, что пересмотр списка моногородов будет осуществлен не ранее будущего года. Предложения о сокращении количества моногородов в ведомство еще не поступали.