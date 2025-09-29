Почти треть россиян заявила о важности копить на пенсию с молодости

Фото: depositphotos/Tiko0305

Около 30% опрошенных россиян считают, что необходимо начинать копить на свою пенсию еще до 25 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса аналитического центра ВЦИОМ.

При этом 25% респондентов заявили, что можно начинать копить в 25–35 лет. Еще 14% граждан назвали промежуток в 36–45 лет, а 20% участников опроса затруднились дать конкретный ответ.

При этом 17% россиян, которые еще не являются пенсионерами, уверены в своих будущих пенсионных накоплениях. Но 76% убеждены, что пенсии им не хватит.

Председатель научного совета ВЦИОМ Степан Львов в беседе с журналистами указал, что раннее рациональное накопление еще не стало социальной нормой.

"Пока это в большей степени норма дискурсивная, поскольку институциональные каналы превращения этих намерений в устойчивые пенсионные доходы в практике не закреплены", – указал Львов.



Ранее Владимир Путин заявил, что идею ежеквартальной индексации пенсий и соцпособий на фоне высокой инфляции "можно рассматривать". Но российский лидер уточнял, что лучше подавлять рост цен, чтобы в стране не было проблемы благосостояния пенсионеров.

