Кабмин внес в ГД проект об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 руб

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Российское правительство внесло в Госдуму проект об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%, до 19 242 рублей в месяц. Информация опубликована в думской электронной базе.

Отмечается, что поправки вносятся в закон "О минимальном размере оплаты труда". МРОТ в 2023 году по нему составляет 16 242 рубля.

Уточняется, что принятие законопроекта способствует обеспечению повышения заработной платы около 4,8 миллиона работников.

Ранее Путин назвал переход к экономике высоких зарплат приоритетной задачей для властей РФ. Его необходимо осуществить в ближайшие 10 лет. Чтобы достичь этой цели, по словам президента, нужно увеличить усилия по подготовке кадров, а также оценивать, спрос на каких специалистов растет в последнее время.

Российский лидер отмечал, что рост МРОТ позитивно скажется на доходах порядка 4,8 миллиона работников. Путин пообещал, что в России продолжат индексировать МРОТ, пособия, пенсии и другие социальные выплаты.

Путин напомнил о повышении МРОТ на 18,5% с 2024 года