Хиромант объяснил, о каких чертах характера говорит форма большого пальца

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По форме большого пальца, линиям на нем и отметкам можно многое узнать о человеке, рассказал Москве 24 практикующий хиромант, нумеролог Евгений Шаплыгин.

По его словам, легче всего оценить форму большого пальца. Если он имеет сужение ниже области сгиба, как бы талию, это говорит о дипломатичности человека. Он корректен в общении и не навязывает своего мнения окружающим.

Прямой палец сообщает, что перед нами человек упертый. Такие люди могут вести себя некорректно, не задумываясь, как люди это воспримут, отметил эксперт.

Кроме того, стоит обратить внимание на линию, которая располагается на сгибе большого пальца и отделяет верхнюю фалангу от нижней (она называется пхала). Идеально, когда она состоит из двух линий, образующих замкнутую овальную форму – как бы зернышко.



Евгений Шаплыгин практикующий хиромант, нумеролог Такой человек никогда не будет голодать. Может, и будут иногда возникать трудности, но в целом жизнь пройдет в достатке.

Также благоприятно, если пхала состоит из двух линий, расположенных параллельно. Это значит, что у человека ровная гармоничная жизнь. Но что касается денег – они всегда будут стабильно приходить и так же стабильно расходоваться, без особых запасов, пояснил хиромант.

У некоторых людей примерно в сантиметре ниже пхалы можно заметить еще одну горизонтальную линию. Если она есть, значит, человек склонен к благотворительности, обладает сострадательной природой, отметил Шаплыгин.

Кроме этого, можно обратить внимание на наличие некоторых знаков на большом пальце. Например, линии в форме треугольников могут говорить о склонности человека к научным изысканиям или философии, а также способности логически мыслить, отметил хиромант.



Евгений Шаплыгин практикующий хиромант, нумеролог Если на верхней фаланге есть маленькие линии, которые пересекаются, образуя крестик, значит, человек обладает сексуальностью и привлекателен для противоположного пола.

А вот линии в форме квадрата, расположенные в области первой фаланги, предупреждают о жесткости в характере. Причем если такой квадрат очень четко выделен, то человек может быть даже склонен к тирании, заключил Шаплыгин.

Ранее хиромант Татьяна Елькина рассказала, как определить подходящую профессию по длине мизинца. Например, люди с мизинцем короче начала верхней фаланги безымянного пальца наилучшим образом реализуют себя, если отдадут предпочтение таким профессиям, где есть взаимодействие с детьми. Это может быть воспитатель, учитель, аниматор, ведущий детских программ и так далее.