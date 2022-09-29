Списки подпадающих под мобилизацию ВУС в Сети недостоверны – портал

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Распространенные в Сети списки военно-учетных специальностей (ВУС), представителей которых якобы мобилизуют в первую очередь, являются недостоверными, сообщает портал "Объясняем.рф".

"Распространяемые списки – это фейки. Как сообщили в Минобороны, в первую очередь в рамках частичной мобилизации будут призываться граждане с востребованными военно-учетными специальностями: мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители", – указано в сообщении.

Ранее на портале рассказали, что получившие освобождающую бронь от призыва в рамках частичной мобилизации граждане получат соответствующее удостоверение. Другим категориям россиян подобные бумаги выданы не будут.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Москвичам рассказали, как правильно обжаловать повестки с ошибками

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!