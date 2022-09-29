МВД опровергло слухи, что иностранным студентам предписали уехать из РФ после 12 октября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В МВД опровергли слухи о том, что иностранным студентам предписали уехать из России после 12 октября, сообщает РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.
В министерстве разъяснили, что после снятия ограничений на транспортное сообщение с иностранными государствами, введенных из-за коронавируса, 17 августа прекратили действовать меры по приостановке сроков временного пребывания и постановке на учет по месту пребывания для граждан Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии и Южной Осетии, а 3 сентября – для граждан Армении и Киргизии. 13 октября такие временные меры отменят для граждан всех остальных государств.
Лицам, у которых нет действительных документов для дальнейшего законного пребывания на территории России, надо до наступления указанной даты обратиться в территориальный орган МВД РФ по месту нахождения, чтобы урегулировать свой правовой статус.
При этом граждане ДНР, ЛНР и Украины могут оставаться в России без ограничения срока временного пребывания в соответствии с указом президента РФ от 27 августа.
Также требование не относится к лицам с действительными документами на трудовую деятельность, визой, трудовым либо гражданско-правовым договором трудящегося – государства – члена ЕАЭС, лицам, получающим образование в российских образовательных учреждениях.
Наряду с этим в территориальных органах МВД России возобновлена практика предоставления госуслуг по оформлению приглашений на въезд в Россию и виз в прежнем порядке, то есть без ковидных ограничений.
Ранее сообщалось, что в скором времени будут опубликованы документы, освобождающие аспирантов и обладателей ученых степеней от призыва в рамках мобилизации. Помимо этого, 28 сентября в ГД обсудят законопроекты, которые станут гарантией академических прав студентов, аспирантов и преподавателей, которые решили добровольно оказывать помощь по решению задач в рамках СВО.
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