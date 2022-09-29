В Москве за сутки выявили 3 216 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице за минувшие сутки выявили 3 216 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, представленные на портале стопкоронавирус.рф.

В больницу с COVID-19 попали 243 человека, выздоровели 6 013 пациентов, скончались от коронавирусной инфекции 27 человек.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 192 207 случаев коронавируса, выздоровели 2 984 776 человек, умерли 46 004 человека.

По словам заведующего отделом молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов центра вирусологии "Вектор" Валерия Локтева, нынешний пик волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, вызванный штаммом "Омикрон", может завершиться примерно через месяц. Он отметил, что максимальные значения уже пройдены.



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