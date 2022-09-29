Россиянам дали советы по борьбе с кибербуллингом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Клинический психолог, эксперт программы "Травли NET" АНО "БО Журавлик" Мария Афонина рассказала, как защититься от травли и оскорблений в социальных сетях, сообщает "Лента.ру".
"(Кибербуллинг. – Прим. ред.) позволяет сохранять полную анонимность, что делает нападки на жертву более жестокими", – объяснила специалист.
Психолог посоветовала пострадавшим сохранять доказательства травли. Кроме того, во избежание дальнейших инцидентов рекомендуется менять настройки конфиденциальности в соцсетях.
"Лучше несколько дней не пользоваться социальными сетями. Можно обратиться за психологической помощью, например позвонить на телефон горячей линии психологической поддержки АНО "БО "Журавлик", – отметила Афонина.
По словам психолога, о случаях травли необходимо сообщать модераторам сайта или форума, а также подать соответствующую жалобу. Действенным способом будет блокировка пользователей, которые пишут человеку угрозы и оскорбления.
Ранее руководитель направления психологической помощи подросткам образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко рассказала, как выглядят признаки травли ребенка в школе.
К таким явлениям специалист отнесла тревожность, нарушения сна, резкий спад интереса к учебе и нежелание идти в школу. Кроме того, ребенок может начать отпрашиваться от посещения школы из-за самочувствия, резко "выздоравливая" после соответствующего разрешения.
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