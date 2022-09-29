Россиянам рассказали, как сохранить урожай кабачков до зимы

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Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, как правильно хранить кабачки, чтобы они оставались полезными для здоровья.

Она подчеркнула, что лучше всего этот овощ хранится при низкой плюсовой температуре. Например, можно завернуть кабачок в теплую тряпку, положить в коробку с опилками и поставить ее на балкон.

"А вот заморозки могут сделать кабачок несъедобным, потому что это достаточно водянистый овощ. При комнатной температуре его тоже лучше не хранить, он может пролежать так недолго, например, месяц – в зависимости от сорта", – сказала Белоусова в интервью радио Sputnik.

Кабачки с твердой кожей, продолжила специалист, будут храниться дольше, а тонкокожие плоды, к которым относятся классические цукини, белые и светло зеленые кабачки, имеют небольшой срок хранения. Кроме того, отметила Белоусова, кабачки нужно постоянно проверять и переворачивать на другой бок.

Она также предупредила, что не стоит хранить кабачки до весны, поскольку их состав со временем меняется. В частности, чем овощ дольше лежит, тем меньше в нем аскорбиновой кислоты, пояснила эксперт. Если при хранении кабачок "просел" или уменьшился в размерах, то скорее всего он будет невкусным и неполезным, предупредила Белоусова.

Ранее врач-нутрициолог Антон Брыкин рассказал, что кабачки снижают риски развития онкологических заболеваний, атеросклероза и образования камней в желчном пузыре. Специалист отметил, что овощ содержит витамины А и С, железо, калий, кальций, аскорбиновую и фолиевую кислоты, а также является источником клетчатки.



"Доктор 24": кабачки

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