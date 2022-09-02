От целлюлита может помочь употребление кабачков – врач

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Кабачок – это содержащий множество витаминов овощ, который помогает избавиться от целлюлита, а также снизить отечность. Об этом рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы подмосковного Минздрава Светлана Малиновская.
"Регулярное употребление кабачков помогает избавиться от целлюлита и дряблости кожи. Все дело в мощном антиоксиданте токофероле. Это вещество ускоряет обновление клеток и замедляет процессы старения, приводит ткани в тонус и защищает их от вредного воздействия солнечных лучей", – поделилась Видновская в беседе с Агентством "Москва".
По ее словам, людям, которые страдают отечностью, следует включить в свой рацион кабачки, так как они способствуют выведению лишней жидкости из тела. Специалист уверена, что употребление в пищу этого овоща улучшит работу пищеварения благодаря клетчатке.
Видновская отметила, что кабачок содержит большое количество микроэлементов, например витамины группы В, аскорбиновую и никотиновую кислоту, железо, цинк и многое другое.
Ранее УЗИ-диагност рассказала о причинах заболевания верхней части живота. Одна из них – нарушение нормальной деятельности желудка.
"Городской стандарт": кабачки
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