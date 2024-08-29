Батышева: на "Зарнице" дети ощутили себя настоящими защитниками

Фото: Елена Фирсова

29 августа в Научно-практическом центре детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы прошел спортивно-патриотический праздник для взрослых и детей "Зарница", и впервые состоялся показ экспозиции Музея боевой славы, посвященного бойцам специальной военной операции.

На выставке были представлены вещи мобилизованных из района Очаково-Матвеевское, бойцов 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола", участников теробороны Крыма и Великого Братства Казачьих Войск.

По словам депутата Московской городской думы, директора Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяны Батышевой, экспозиция размещена на постоянной основе в НПЦ детской психоневрологии, но коллекцию музея будут показывать и на различных площадках в районах Западного административного округа.

На спортивно-патриотический праздник "Зарница" пришли представители организации "Офицеры России", ветераны Афганистана, бойцы специальной военной операции, члены Всероссийского добровольческого молодежного общественного движения "Волонтерская Рота Боевого Братства" и Общероссийского народного фронта. Дети и взрослые смогли написать письмо солдатам, посетить тир, поучаствовать в мастер-классах по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей и талисманов "Я с тобой", транспортировке пострадавших на носилках, сборке и разборке оружия, вышивке шевронов. Перед зрителями выступили коллективы районов Можайского, Очаково-Матвеевское и Раменки.

"Сегодня вместе с днем рождения нашего центра, которому исполнился 41 год, мы впервые провели "Зарницу". Очень важно, чтобы дети знали о подвигах наших героев на фронте. Во время "Зарницы" маленькие пациенты и гости могли попробовать себя в стрельбе, разобрать и собрать автомат, писали письма солдатам, плели масксети, изготавливали окопные свечи и другие предметы, необходимые на фронте. Все это скоро отправится на передовую – нашим бойцам. И, конечно, уже по традиции, мы передадим нашим военным талисманы "Я с тобой" в форме сердца, сделанные руками детей", – сообщила участникам праздника Батышева.

Между тем для участников СВО и их семей предоставили субсидию на оплату ЖКУ в Москве. Также они могут вносить только половину от общей суммы за содержание жилого помещения и наем, а также взноса на капитальный ремонт. Для этого им нужно предоставить удостоверения ветерана боевых действий. Важным фактором при этом является, если на оплату коммунальных счетов у них уходит более 10% совокупного дохода.