Сына экс-судьи Янгулбаева внесли в перечень террористов и экстремистов

Фото: телеграм-канал Yangulbaev

Росфинмониторинг включил сына бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Абубакара Янгулбаева в список террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ведомства.

В материалах отмечается, что в перечень террористов и экстремистов включен Абубакар Сайдаевич Янгулбаев, родившийся 14 марта 1992 года в городе Грозном.

В январе 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и экстремизму, а также заявил, что сам судья испортил свою репутацию и позорно сбежал из Грозного.

В конце января 2022 года полиция доставила жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Грозный как свидетеля по уголовному делу. Спустя несколько дней адвокат Наталья Добронравова сообщила, что бывший чеченский судья вместе с дочерью покинул Россию. При этом она заявила, что знает, в какую страну они направились, однако информацией делиться не стала.

Позднее МВД по Чеченской Республике сообщило, что в отношении сына бывшего федерального судьи – правозащитника Ибрагима Янгулбаева – возбудили уголовное дело о призывах к терроризму, он объявлен в федеральный розыск и заочно арестован по решению суда.

После этого МВД объявило в розыск второго сына Янгулбаева – Абубакара. Из базы данных ведомства следовало, что основанием для поисков Янгулбаева-младшего стала уголовная статья. При этом точная статья не упоминалась.

