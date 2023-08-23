МВД объявило в розыск сына экс-чеченского судьи Янгулбаева

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Сына бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, юриста Абубакара Янгулбаева объявили в федеральный розыск. Об этом сказано в карточке раздела "Розыск" на портале МВД.

В карточке написано, что Янгулбаева ищут по статье Уголовного кодекса России, но не раскрывается, по какой конкретно.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и экстремизму, а также заявил, что сам судья испортил свою репутацию и позорно сбежал из Грозного.

В конце января 2022 года полиция доставила жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Грозный как свидетеля по уголовному делу. Спустя несколько дней адвокат Наталья Добронравова сообщила, что бывший чеченский судья вместе с дочерью покинул Россию. При этом она заявила, что знает, в какую страну они направились, однако информацией делиться не стала.

Позднее МВД по Чеченской Республике сообщило, что в отношении сына бывшего федерального судьи – правозащитника Ибрагима Янгулбаева – возбудили уголовное дело о призывах к терроризму, он объявлен в федеральный розыск и заочно арестован по решению суда.

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