Эксперт назвала основные плюсы фейслифтинга

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Фейслифтинг представляет из себя ряд процедур нехирургической подтяжки лица. К ним относится массаж лица, который стимулирует кровообращение, укрепляет мышцы и улучшает текстуру кожи. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на эксперта бьюти-бизнеса Евгению Конычеву.

По словам эксперта, он также увеличивает поступление кислорода и питательных веществ в кожу лица, что приводит к улучшению цвета и текстуры кожи. Движения во время массажа направлены на активацию мышц и подтяжку кожи. Благодаря этому лицо становится более конструированным и подтянутым, указала собеседница издания.

В частности, такая процедура снимает напряжение, помогает выработке коллагена и усиливает лимфодренаж. Мягкие движения массажа убирают лишнюю жидкость из тканей, добавила Конычева.

Однако при наличии акне, повышенной температуры, раздражении кожи, аллергических реакций и чувствительности не следует проводить данную процедуру, заключила эксперт.

Ранее дерматовенеролог, косметолог, врач интегративной медицины, кандидат медицинских наук Оксана Павленко рассказала, кому нельзя проводить процедуры для лица с применением микротоковых устройств. В частности, они противопоказаны при расстройствах центральной нервной системы и сердечной аритмии.

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