Магнитные бури ожидаются в первые выходные осени

Фото: depositphotos/vampy1

Астрономы предупредили россиян о магнитных бурях, которые ожидаются 3 и 4 сентября. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева Российской академии наук.

В первые выходные осени магнитные бури будут категории G2 (средние возмущения). 5 сентября ожидается буря категории G1 (слабые возмущения).

Специалисты также отметили, что магнитосфера будет возбужденной 6, 7, 9, 13 и 14 сентября.

Ранее кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал, что в некоторых случаях магнитные бури могут привести к серьезным последствиям и даже смерти. При магнитных бурях возникает колебание артериального давления, сердечного ритма, временами ускоряется движение крови, а временами, наоборот, замедляется. Возникают спазмы сосудов головы, сердца. Следствием этого могут быть ишемические атаки в головном мозге и сердечные боли или стенокардия. Возникает сбой в сердечном ритме – аритмия, объяснил врач.