Диетолог рассказал о последствиях ежедневного употребления орехов

Фото: depositphotos/studioM
Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24, что чрезмерное употребление орехов каждый день может привести к набору веса.
Ежегодно 29 августа православные христиане отмечают Ореховый спас. Праздник получил свое название, поскольку к этому дню созревают орехи. В старину сложилась традиция, когда люди собирали их и приносили в храм в качестве благодарности Богу за урожай.
По словам Арзамасцева, орехи – достаточно калорийный продукт, который содержит в себе как растительные жиры, так и белки. Поэтому злоупотреблять ими не стоит.
При этом, если соблюдать меру и заниматься физической активностью, ежедневное употребление орехов не принесет вреда, продолжает эксперт.
"Если у человека нет аллергических реакций, употребление орехов, наоборот, даже показано. Если есть 30 граммов в день при условии, что человек имеет хорошую физическую нагрузку, он эти поступившие калории сжигает, то это будет хорошо как для сердца за счет содержания полезных жиров, так и для мышечной ткани, потому что в орехах содержатся полезные растительные белки", – поясняет диетолог.
Кроме того, в них присутствует достаточно большое количество магния, что будет положительно влиять на здоровье нервной ткани, заключил Арзамасцев.
Ранее россиянам посоветовали воздержаться от употребления жареных орехов. Дело в том, что такой продукт может поддерживать в организме воспалительные процессы. Поэтому лучшим вариантом являются подсушенные орехи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: