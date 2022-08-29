Диетолог рассказал о последствиях ежедневного употребления орехов

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24, что чрезмерное употребление орехов каждый день может привести к набору веса.

Ежегодно 29 августа православные христиане отмечают Ореховый спас. Праздник получил свое название, поскольку к этому дню созревают орехи. В старину сложилась традиция, когда люди собирали их и приносили в храм в качестве благодарности Богу за урожай.

По словам Арзамасцева, орехи – достаточно калорийный продукт, который содержит в себе как растительные жиры, так и белки. Поэтому злоупотреблять ими не стоит.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог Если съесть их много, то можно достаточно быстро набрать вес. Потому что жиры содержат в себе 9 килокалорий на 1 грамм. Соответственно, это будет давать прибавку в весе.

При этом, если соблюдать меру и заниматься физической активностью, ежедневное употребление орехов не принесет вреда, продолжает эксперт.

"Если у человека нет аллергических реакций, употребление орехов, наоборот, даже показано. Если есть 30 граммов в день при условии, что человек имеет хорошую физическую нагрузку, он эти поступившие калории сжигает, то это будет хорошо как для сердца за счет содержания полезных жиров, так и для мышечной ткани, потому что в орехах содержатся полезные растительные белки", – поясняет диетолог.

Кроме того, в них присутствует достаточно большое количество магния, что будет положительно влиять на здоровье нервной ткани, заключил Арзамасцев.

Ранее россиянам посоветовали воздержаться от употребления жареных орехов. Дело в том, что такой продукт может поддерживать в организме воспалительные процессы. Поэтому лучшим вариантом являются подсушенные орехи.

