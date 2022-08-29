За сутки в Москве выявили 5 157 случаев заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За сутки в Москве выявили 5 157 случаев заражения коронавирусом, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа в столице от коронавируса скончались 34 человека, 293 человека госпитализировали. Выздоровели за сутки 5 073 пациента.

В России за сутки выявили 39 658 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране подтвержден 19 445 581 случай заражения коронавирусом.

Ранее замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов допустил введение дополнительных COVID-мер в школах российских регионов из-за роста заболеваемости. По словам парламентария, в случае увеличения заболеваемости COVID-19 1 сентября не состоится праздничная линейка.

