Облачная погода и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Переменная облачность без осадков и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, 29 августа.
Как сообщает портале "Метеоновости", предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона.
Будет дуть западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Влажность воздуха около 50 процентов. Кислородный режим благоприятный.
Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. При этом синоптики указали на возмущенный геомагнитный фон.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что москвичей ждет аномально жаркий последний день лета.
Россиянам пообещали аномально теплый конец лета
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