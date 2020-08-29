В Подмосковье водителей призвали быть внимательнее перед 1 сентября

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Водителей призвали быть предельно внимательными в преддверии нового учебного года, особенно рядом с учебными заведениями, имеющими выход на проезжую часть.

Как сообщили в Минтрансе Московской области, в ближайшие выходные из-за высокой активности перед началом учебного года на дорогах Подмосковья ожидаются затруднения движения.

"Ввиду ухудшения погодных условий в виде сильного ветра и грозы с дождем, будьте особо внимательными на дорогах и соблюдайте скоростной режим", – говорится в сообщении.

В частности, интенсивные транспортные потоки прогнозируются на подъездах к крупным торгово-развлекательным центрам.

Руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык ранее заявил, что загруженность столичных дорог в конце августа – начале сентября увеличится до 8-9 баллов.

По его словам, это связано с окончанием сезона отпусков, возвращением в город студентов и школьников, отмены удаленной работы некоторыми компаниями.