В ЦОДД рассказали о трафике в Москве в начале сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Загруженность столичных дорог в конце августа – начале сентября увеличится до 8–9 баллов, заявил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык.
По его словам, это связано с окончанием сезона отпусков, возвращением в город студентов и школьников, отмены удаленной работы некоторыми компаниями.
"Прогнозируем, что трафик может вырасти до 5%, а заторы на дорогах – до 8–9 баллов. Как ощутят это на себе автомобилисты? Более длинные и сложные часы пик, занятые городские парковки, увеличение времени в пути", – цитирует Кизлыка РИА Новости.
Он добавил, что после спада волны пандемии люди начали больше передвигаться по городу. В целях безопасности многие выбирают свои личные автомобили.
"Если все будут ездить на своих машинах, заторы увеличатся в разы. Поэтому мы рекомендуем для поездок по городу пользоваться городским транспортом", – обратил внимание глава ЦОДД.
Он уточнил, что общественный транспорт в Москве безопасен. В частности, весь подвижной состав и объекты транспортной инфраструктуры, с которой взаимодействуют жители, регулярно дезинфицируют. На всех станциях метро и МЦК и на автобусных остановках установлены бесплатные санитайзеры.
Горожан предупредили о заторах в пятницу, 28 августа, вечером. Затруднения прогнозируют на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Каширском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе, Люблинской и Профсоюзной улицах.
В сторону области рекомендуют выезжать по окончании часа пик – после 20:00. В воскресенье же ожидается приток автомобилей по направлению в город. Кроме того, напомнили в Дептрансе, 28–30 августа с 8:00 до 21:00 будет недоступна улица Большая Бронная – от Тверской до Малой Бронной: там будут менять асфальт.
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