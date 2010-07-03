Москвич несколько лет платил штрафы за своего тезку

09:53
09:53
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Москвич 10 лет платил штрафы за своего полного тезку
Москвич несколько лет расплачивался за своего полного тезку. Он даже попал в изолятор, потому что его "двойник" нарушал правила дорожного движения и брал кредиты. Однако штрафы приходили не по адресу.
Каждый месяц с зарплатной карты Андрея Гусева списывают деньги судебные приставы. Сначала полный тезка брал кредит на машину, за которую мужчину требовали расплатиться. Штрафы за нарушения ПДД также приходили ему, а потом Гусева лишили прав. С тезкой у него совпадают город и дата рождения, имя, фамилия, отчество.
"Меня задержали. По подозрению того, что я лишен права управления, а сам находился за рулем. На все мои аргументы, что это не я, и на то, что можно проверить базы и понять, что это не я, сотрудники Госавтоинспекции сказали, что я напишу за две недели книжку... В КПЗ", – рассказал мужчина телеканалу Москва 24.
В КПЗ Андрей Гусев просидел два дня – за это время полицейские выяснили, что права у него действующие.
Юристы утверждают, что даже после отмены судебных постановлений никто не застрахован от человеческого фактора – технической ошибки в базе данных или невнимательности судебных приставов. Длиться это может годами.
"Куда целесообразно направлять жалобу на действия судебного пристава-исполнителя, это прокуратура. И самый действенный способ – это обращение в судебные органы", – подчеркнула адвокат Алена Горнак.
Андрей Гусев уже написал заявление в прокуратуру. Телеканал Москва 24 тем временем нашел другого Андрея Гусева.
"Просто мне надо понять, он оплачивал, не оплачивал, разбирался, не разбирался. Я тогда со своей стороны их оплачу, чтоб ему все разблокировали. Ну и в дальнейшем будем смотреть: мало ли, ему будут мои счета прилетать, а мне – его", – сказал он.
Это не единственный подобный случай. Ошиблись с тезкой и Сергея Кузнецова. Об этом молодой человек узнал в аэропорту, перед вылетом за границу. Внезапно оказалось, что сделать этого он не может из-за чужих штрафов, налогов и алиментов.
"Двойник" Андрея Федорова оказался также неплатежеспособным. В итоге приставы взяли под арест сразу два автомобиля.
"Мы подняли всевозможные силы и средства для искоренения ситуации. И в прошлом сентябре я получил уведомление, что все официальные ограничения с транспортных средств сняты. Но ничего не изменилось на сайте госуслуг", – объяснил он.
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