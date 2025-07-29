Пользователи "Моего id" получат скидку в арт-павильонах "Сделано в Москве"

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

До 31 августа в 10 арт-павильонах проекта "Сделано в Москве" пользователям "Моего id" предложат скидку 10% на различные товары, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент информационных технологий города.

Промокод на скидку изображен на картинке в разделе "Истории". Всего в акции принимают участие более 100 московских компаний. Например, можно приобрести товары для дома, керамику, аксессуары, одежду и другую продукцию столичных производителей.

Приобрести товары можно в "Зеленом маркете" на Болотной площади. Там представлены аксессуары для дома, украшения, керамика ручной работы. В арт-павильонах "Ракета" (улица Рождественка, дом 5/7) и "Воздушный шар" (Цветной бульвар, дом 13) можно выбрать детскую одежду, игрушки и книги.

В "Автобусе красоты" (Кривоарбатский переулок, дом 1) представлен ассортимент декоративной и уходовой косметики, а в павильоне "Одежда" – большой выбор бижутерии, сумок и мужской и женской одежды.

Свежие ягоды, напитки и фрукты можно приобрести в павильоне "Ягода" (Пресненская набережная, дом 2), а товарами из павильона "Домашние животные" можно порадовать питомцев (Ходынский бульвар, дом 1/1).

В "Шахматной фигуре" (Гоголевский бульвар, дом 4) продаются книги для детей и взрослых, а в павильоне "Самовар" (улица Арбат, дом 2/1) предлагают сувениры и памятные товары из столицы. Сладости, чай и кофе можно приобрести в "Коробке конфет" (улица Новый Арбат, дом 19).

Товары с 10% скидкой можно также купить в постоянных магазинах проекта "Сделано в Москве", список участников акции можно посмотреть на сайте проекта.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что столичные бренды увеличили свою выручку за первые шесть месяцев 2025 года благодаря проекту "Сделано в Москве". На сайте представлено более 36 тысяч товаров. Кроме того, предприниматели могут бесплатно участвовать в отраслевых выставках и форумах.

