Врач Лапа: организм не нуждается в ощелачивании или подкислении

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Человеческий организм не нуждается ни в каком ощелачивании или подкислении. Об этом заявила врач-терапевт Людмила Лапа, сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, за водно-солевой и кислотно-щелочной баланс отвечает щитовидная железа. Если с органом проблем нет, то нет причины пытаться повлиять на работу организма. В противном случае нужно обратиться к специалисту, предупредила эксперт.

Ранее врач-эндокринолог Елена Мамонтова сказала, что усталость, повышенная сонливость, набор или потеря веса без причин – часть симптомов, которые могут сигнализировать о проблемах с щитовидной железой.

Она подчеркнула, что заболевания щитовидной железы занимают второе место по частоте распространения среди эндокринных патологий. По мнению Мамонтовой, ранняя диагностика и лечение могут повлиять на конечный прогноз лечения заболевания.

