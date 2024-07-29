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В Сеул по пилотной программе для стимулирования роста рождаемости приедут около 100 филиппинских граждан, которые пройдут подготовку для работы домработниками. Как ожидают власти Южной Кореи, это снизит нагрузку на женщин и побудит их заводить детей, пишет Financial Times.

Если пилотный проект будет успешным, то к середине следующего года в Южную Корею приедут еще 1,2 тысячи человек.

"Теперь у работающих родителей есть еще один вариант, отвечающий их потребностям, который может помочь повысить рождаемость и участие женщин в экономической жизни", – сказал менеджер южнокорейского министерства труда.

Сторонники программы, в числе которых бывший мэр Сеула О Сехун, отмечают, что она также стимулирует смягчения иммиграционного законодательства.

Приехавшие по программе домработники будут получать 2 миллиона вон ежемесячно при рыночной ставке в диапазоне от 3,5 до 4,5 миллиона вон в Южной Корее. По словам некоторых обычных жителей, они не смогут выплачивать такую зарплату при своих доходах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коэффициент рождаемости в России находится на "страшно низком уровне" – 1,4, он сравним с европейскими странами. Однако это, по мнению представителя Кремля, катастрофически для будущего нации.

Песков также добавил, что Россия реализует целый набор мер по улучшению демографической обстановки. По его словам, ситуация на некоторый период еще останется тяжелой.