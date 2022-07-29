Синоптик предупредил о возвращении жары выше 30 градусов в Москву

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что в начале августа температура в столице может подниматься выше 30 градусов.
"Конец июля – начало августа нас порадует летней погодой. Сначала будет немножко попрохладнее, но скоро жара опять восстановится", – отметил специалист.
По прогнозам синоптика, 30 и 31 июля, а также 1 и 2 августа в столице ожидается переменная облачность без осадков. Дневные температуры в субботу, воскресение и понедельник составят 22...24 градуса. Во вторник, 2 августа, воздух прогреется до 24...29 градусов.
"В четверг и до конца недели – облачно с прояснениями без осадков. Температура после прохождения теплого фронта подрастет. 4 августа уже будет 28…33 градуса", – отмечает метеоролог.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов допустил, что в столице в ближайшие 10 лет может произойти повторение аномально жаркой погоды, которая наблюдалась в 2010 году. По его мнению, волны жары будут происходить все чаще и чаще.
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