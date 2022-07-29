Трихолог рассказала о причинах облысения мужчин и женщин

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Наиболее распространенной причиной облысения мужчин и женщин является повышение уровня гормонов-андрогенов. Это, в частности, может произойти вследствие генетической предрасположенности, заявила трихолог, врач-тренер по аппаратным технологиям компании LNC Анна Теребинская. Об этом сообщает News.ru.
По ее словам, наличие этой проблемы у родственников по отцовской или материнской линии дает высокую вероятность того, что ее унаследуют их потомки. Однако современные медицинские и косметологические технологии позволяют остановить или существенно отсрочить данный процесс.
Теребинская отметила, что другой причиной облысения может стать нарушение регуляции эндокринной системы – чрезмерная выработка гормонов, дисфункция коры надпочечников, кисты яичников и повреждения гипофиза и гипоталамуса.
"Также провоцирующими факторами могут быть изменения в иммунной системе, кожные заболевания, химические, в том числе химиотерапия, и радиологические поражения, отравления тяжелыми металлами", – пояснила она.
Ранее врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Марина Свиридонова рассказала, что к выпадению волос могут привести гормональные нарушения. Причиной может стать гипотиреоз – нехватка гормонов щитовидной железы – или избыток мужских половых гормонов как у мужчин, так и у женщин.
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